Анкара, , 22:04 — REGNUM Власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия, заявил 16 сентября на саммите в Анкаре президент России Владимир Путин.

Такое заявление президент России сделал отвечая на вопрос о недавнем нападении беспилотников на нефтеперабатывающие заводы саудитов.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — пояснил Владимир Путин.

Президент России посоветовал королевству последовать примеру Турции или Ирана, «принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 или С-400.

При этом президент Ирана Хасан Рухани задал уточняющий вопрос о преимуществах той и другой систем ПВО.

«Пусть выбирают», — ответил президент России.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтяных предприятия саудовской государственной компании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками и там возник сильный пожар. Йеменские хуситы уже объявили о своей ответственности за эту атаку.

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