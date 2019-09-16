Ташкент, , 20:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудили вопросы развития двусторонних связей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Володин возглавляет в Ташкенте делегацию Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития политического диалога, расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах», говорится в сообщении.

Особое внимание уделено важности продолжения интенсивных межпарламентских контактов и обменов, в том числе эффективно используя действующие механизмы сотрудничества между обеими палатами парламентов двух стран.

В качестве приоритетных направлений обозначены тесное партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержка межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

«Председатель Госдумы подтвердил приверженность углублению межпарламентских связей в целях всемерного укрепления узбекско-российского полномасштабного сотрудничества. Он пожелал успешного проведения предстоящих в этом году выборов в Законодательную палату парламента Узбекистана и местные органы представительной власти», сообщает пресс-служба.

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана и местные советы народных депутатов состоятся 22 декабря 2019 года