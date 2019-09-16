Ташкент, , 19:16 — REGNUM В настоящее время в столице Узбекистана осуществляется интенсивное строительство жилых и нежилых зданий, вместе с этим, во многих из них не предусмотрены подземные стоянки для автомобилей, что является неприемлемым для нашего густонаселенного города, заявил член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов.

«Например, только вчера я находился в центральном районе столицы, это около станции метро «Космонавты» и в двух строящихся высотках не были предусмотрены подземные парковки, причем простора на этой внутриквартальной улице даже для проезда автомобилей крайне мало, не говоря уже о парковке», — сказал Ниязматов, слова которого цитирует агентство Подробно.уз.

Член Экопартии выразил удивление, как соответствующие городские службы утвердили такие проекты, причем в центре города, «неужели не очевидно, что, когда здания начнут функционировать, там будет транспортный коллапс».

По словам Ниязматова, необходимо в крайние сроки законодательно утвердить градостроительные нормы, которые в обязательном порядке предусматривают при возведении новых зданий наличие в них инфраструктуры для подземной парковки автомобилей.

«Понятно, что застройщики сейчас экономят на строительстве подземных стоянок, но экономя, они наносят огромный вред как экологии, так и гражданам столицы, которые будут испытывать значительные неудобства от огромного количества припаркованных где попало транспортных средств. Надо принуждать их (застройщиков) законодательно строить парковки, если они сами не имеют чувство ответственности за будущее столицы», — подчеркнул Ниязматов.

Он также отметил, что при формировании Генерального плана Ташкента, который в настоящее время отсутствует, необходимо включить наличие зеленых зон — маленьких квартальных и более крупных, микрорайонных.

«Несколько лет назад, когда я был приглашен казахстанской стороной в Астану, которая сейчас переименована в Нур-Султан, нам, членам делегации из Узбекистана, продемонстрировали генплан столицы соседнего государства, в котором от центра города в пять сторон расходятся сплошные зеленые полосы, которые за пределами города сливаются с естественными лесами», — рассказал член Экопартии.

Несмотря на то, что Нур-Султан сейчас имеет гораздо лучшие экологические показатели чем Ташкент, сказал он, власти казахстанской столицы продолжают относиться к экологическим вопросам более ответственно, чем это делают в Ташкенте.

«В нашем городе, в условиях сухого и пыльного климата, усугубленного Аральской трагедией, каждое дерево, каждый зеленый островок, имеет огромное значения для здоровья граждан и вместо того, чтобы бездумно осуществлять рубку деревьев столице в угоду нуждам местной мебельной промышленности, нужно наоборот наращивать наш зеленый потенциал», — подчеркнул Ниязматов.

Он указал, что со стороны Экологической партии Узбекистана в настоящее время началась работа над законопроектами по вышеуказанным проблемам.