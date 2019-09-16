Тбилиси, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уверен, что процесс интеграции Грузии с Евросоюзом будет приносить стране все больше позитивных результатов и в дальнейшем станет еще более эффективным. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, которая прошла 16 сентября в Тбилиси.

«Я приветствую комиссара Йоханнеса Хана. Для нас большая честь принимать его в Тбилиси, особенно сегодня, когда начался новый учебный год и были заложены основы нового проекта — европейской школы. Это конкретный результат Восточного партнерства, в осуществлении которого особенно велика роль комиссара Йоханнеса Хана», — заявил Гахария.

По его словам, в дальнейшем процесс сближения Грузии с ЕС будет приносить новые ощутимые результаты.

На встрече в Тбилиси, по информации Георгия Гахария, обсуждались не только двусторонние отношения между Грузией и Евросоюзом и шаги, которые Грузия делает на пути выполнения соглашения об ассоциации либо институциональных и иных демократических реформ.

Одной из важных тем, по словам премьера, была тема «оккупации» и той роли, которую играет в мониторинге ситуации в Грузии миссия ЕС.

«Конечно, мы говорили об оккупации. Мы поблагодарили Евросоюз за то представительство, те функции, которые он осуществляет на линии оккупации. Хотя отметили, что обе стороны должны сделать все возможное для распространения мандата (миссии ЕС) на всю территорию, чтобы способствовать защите базовых прав и безопасности наших граждан», — заявил Георгий Гахария.

Он выразил уверенность, что встречи на высоком уровне и кооперация между ЕС и Грузией в будущем станут еще эффективнее.

Напомним, что учебный год в Грузии официально начался сегодня, 16 сентября. В рамках визита Йоханнеса Хана в Тбилиси был заложен фундамент нового проекта — строительства так называемой Европейской школы, которая будет возведена на окраине Тбилиси, в окрестностях озера Лиси. Строительство продлится около 5 лет, и первых учеников новая школа примет в 2023 учебном году. В представительстве Евросоюза в Грузии заявляют, что это будет первая европейская школа, которая откроется за пределами Евросоюза.