Тбилиси, 16 сентября 2019, 18:35 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уверен, что процесс интеграции Грузии с Евросоюзом будет приносить стране все больше позитивных результатов и в дальнейшем станет еще более эффективным. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, которая прошла 16 сентября в Тбилиси.
По его словам, в дальнейшем процесс сближения Грузии с ЕС будет приносить новые ощутимые результаты.
На встрече в Тбилиси, по информации Георгия Гахария, обсуждались не только двусторонние отношения между Грузией и Евросоюзом и шаги, которые Грузия делает на пути выполнения соглашения об ассоциации либо институциональных и иных демократических реформ.
Одной из важных тем, по словам премьера, была тема «оккупации» и той роли, которую играет в мониторинге ситуации в Грузии миссия ЕС.
Он выразил уверенность, что встречи на высоком уровне и кооперация между ЕС и Грузией в будущем станут еще эффективнее.
Напомним, что учебный год в Грузии официально начался сегодня, 16 сентября. В рамках визита Йоханнеса Хана в Тбилиси был заложен фундамент нового проекта — строительства так называемой Европейской школы, которая будет возведена на окраине Тбилиси, в окрестностях озера Лиси. Строительство продлится около 5 лет, и первых учеников новая школа примет в 2023 учебном году. В представительстве Евросоюза в Грузии заявляют, что это будет первая европейская школа, которая откроется за пределами Евросоюза.