Курск, , 18:04 — REGNUM В Курской области будет сформирован Экспертный совет для обсуждения развития региона. Об этом 16 сентября заявил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня, чувствуя поддержку сотен тысяч избирателей, я осознаю всю меру ответственности. И хочу заявить, что моя политика будет основана на принципе беспристрастности. Все решения я буду принимать, невзирая на чины и лица. Я намерен действовать только в интересах курян. Хочу подчеркнуть, что буду нетерпим к любым проявлениям коррупции, кумовства, как в системе управления, так и в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Мы не осуществим курский прорыв, если будем покрывать взяточничество и халатность. Предыдущие заслуги не являются индульгенцией и не спасут от справедливого наказания виновных», — сказал Роман Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также Старовойт в своей инаугурационной речи анонсировал кадровые изменения в областной администрации и пересмотр административно-территориального деления региона, объявил 2020 год Годом здоровья и обозначил основные направления развития Курской области.

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