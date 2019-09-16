Ереван, , 17:55 — REGNUM Увольнение главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна стало главной темой сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, во время которой премьер и сообщил эту новость.

Артур Ванецян © Photolure

Конечно, увольнение такого ранга не могло не остаться в тени, но масла в огонь добавил текст отставки Ванецяна, в котором он намекает на слабое государственное управление.

«Построение государственности имеет свою логику: стихийность решений, огульность действий и образ действия, при котором отсутствует различие между первоочередным и второстепенным, преходящим и вечным, — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера: погоны офицера и подобное развитие событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом: «Остановись!», во всех остальных случаях победит долг перед Родиной», — написал Ванецян в тексте своей отставки.

Принимая во внимание текст отставки и те хвалебные слова, которые представители бывшей власти стали говорить Ванецяну, последний, скорее всего, подастся в политику и явно не на стороне действующих властей. Напомним, что еще несколько месяцев назад те же представители бывших властей считали Ванецяна одним из самых плохих назначений Пашиняна.

Политические обозреватели также склонны думать, что Ванецян продолжит свою деятельность на политической арене.

«Я очень рад увольнению Ванецяна. В последнее время это одно из самых верных решений премьер-министра Никола Пашиняна. Дело в том, что директор СНБ уже давно вышел за рамки своих полномочий и совал нос в политику и политические события.

Очевидно также, что у господина Ванецяна были серьезнейшие политические амбиции, и, как видим, в конце концов, он стал жертвой своих амбиций.

Я периодически говорил об этой проблеме и по любому поводу предупреждал премьер-министра, что начальник СНБ постепенно проявляет контрреволюционные устремления и в любой момент может воспользоваться удобной ситуацией.

Надеюсь, что в вопросе избрания нового директора премьер-министр вновь не допустит грубой ошибки, поскольку в следующий раз ситуация может выйти из-под контроля», — комментирует отставку публицист Карпис Пашоян, который был пресс-секретарём первого вице-премьера Арарата Мирзояна.

Политический обозреватель в свою очередь Грант Тер-Абрамян не помнит случая, чтобы какой-либо чиновник Армении, кроме президентов, подавал в отставку с помощью фактического политического заявления.

«Меня здесь больше всего интересуют не столько содержательные, сколько структурные вопросы. Как долго команда Пашиняна будет думать, что государственный аппарат — надежная и прочная опора их власти? Как долго еще будут отождествлять свое пребывание в должности с властью? Ещё как долго они собираются не осознавать, что у них нет и не было полной власти. То есть, мандат на это получили, но всю власть так и не взяли. Сколько еще времени они будут думать, что у них есть какие-то друзья за пределами их узкой команды или когда-либо были?», — пишет Тер-Абарамян.

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