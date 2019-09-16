Брюссель, , 16:05 — REGNUM Британская сторона еще не представила Брюсселю предложения, касающиеся условий выхода из состава ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном 16 сентября после встречи в Люксембурге главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы британского правительства Бориса Джонсона.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Юнкер напомнил Джонсону, говорится в заявлении, что ответственность за предложение функциональных решений, совместимых с соглашением о Brexit от 25 ноября, лежит на Великобритании. Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия готова изучить соответствие инициатив целям «бэкстопа» — временного пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Однако предложений пока не поступало, отмечено в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что что стороны добились значительного прогресса в переговорах по Brexit, однако представители Евросоюза опровергли его слова.

Читайте также: В ЕС опровергли слова Джонсона о значительном прогрессе по Brexit