Рим, , 15:43 — REGNUM Граждан ЕС должны спрашивать не только о том, что Евросоюз сделал для них, но и о том, что они сами сделали для Евросоюза, заявила в своем обращении, опубликованном в газете La Repubblica в понедельник, 16 сентября, Урсула фон дер Ляйен, которая 1 ноября вступит в должность главы Еврокомиссии.

Обращение фон дер Ляйен посвящено разъяснению тезиса о «защите европейского образа жизни» — именно эти слова, по ее решению, появятся в названии должности одного из ее подчиненных по Еврокомиссии («вице-президентом по защите европейского образа жизни» станет Маргаритис Шинас).

Граждане ЕС должны гордиться своим образом жизни, защищать и развивать эти традиции, считает фон дер Ляйен.

Она отметила, что лучше всего понятие «европейского образа жизни» объяснено во 2-й статье Маастрихтского договора, где сказано, в частности, о том, что Европейский союз основывается на уважении человеческого достоинства, демократии, равенстве, верховенстве права и уважении прав человека, в том числе прав меньшинств, и где также сказано о значимости терпимости, плюрализма и солидарности.