Ереван, , 15:16 — REGNUM Деньги, потраченные на правду, нельзя считать потраченными впустую. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября на пресс-конференции в Ванадзоре.

Главе правительства был задан вопрос о целесообразности расходов на судебную экспертизу в отношении эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре, которое было профинансировано бюджетом страны.

«Эти 400 000 долларов были потрачены на раскрытие правды об Амулсарском руднике, и я не думаю, что потраченные на правду деньги можно считать потраченными впустую», — заявил Пашинян.

Напомним, 9 сентября Никол Пашинян призвал разблокировать дороги к руднику в Амулсаре. Начало эксплуатации месторождения начнется в первом квартале 2021 года. Глава правительства отметил, что никаких правовых оснований запретить разработку месторождения нет.