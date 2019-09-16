Киев, , 14:18 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 16 сентября, вернулись к обсуждению истории с «появлением» в парламенте «зеленых человечков», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 10 сентября одна из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» ИринаГеращенко, раздосадованная ходом голосования в Раде, назвала соратников Зеленского «зелеными человечками».

«Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент», — сказала она.

12 сентября скандальное заявление Геращенко рассматривал парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады, и большинством голосов рекомендовал отстранить соратницу Порошенко на 5 пленарных заседаний. Впрочем, в «Слуге народа» дали понять, что не будут настаивать на выполнении этого вердикта.

Сегодня на согласительном совете Геращенко заявила, что фракция «Европейская солидарность» с большим уважением относится ко всем другим фракциям и всем депутатам, представленным в парламенте — «и в первую очередь ко всем избирателям».

Она отметила, что возвращается к «одному своему спорному выступлению, где применила неоднозначную метафору и сравнение», после чего констатировала, что нынешняя Украина — это страна, где «все воюют со всеми».

«Это действительно шокирующая, но правда… В парламенте не может использоваться язык вражды и мы должны делать все для того, чтобы приближать наши позиции и действия», — заявила политик.

Впрочем, прямых извинений за скандальное высказывание Геращенко остальным фракциям Рады так и не принесла.