Киев, , 10:05 — REGNUM На Украине продолжается история с «появлением» в Верховной раде «зеленых человечков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на вечернем заседании Рады 10 сентября одна из лидеров партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала соратников Зеленского «зелеными человечками».

«Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент», — сказала она.

В свою очередь, спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о некорректности таких аналогий.

Сегодня, 12 сентября, заявление Геращенко будет рассматривать парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады. Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».

«Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают «на ковер»… В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала», — отметила в своем комментарии представитель «Европейской солидарности».

Геращенко также заявила, что на Украине пока еще есть свобода слова и свобода выражения, и посоветовала регламентному комитету и лидерам «Слуги народа» оставить ее в покое и заняться «своими собственными кнопкодавами» (депутаты, которые голосуют за коллег — ред.)