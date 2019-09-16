Эрбиль, Ирак, , 13:19 — REGNUM Представители России и Иракского Курдистана подпишут меморандум о взаимопонимании, целью которого станет укрепление торговых связей между Москвой и Эрбилем, об этом 16 сентября сообщает Kurdistan24.

Предполагается, что документ должен быть подписан сегодня, 16 сентября, во время официальной церемонии в российской столице.

«Договор поддержит трансграничную и внешнюю торговлю, будет способствовать промышленному развитию региона, а также позволит создать новые рабочие места в Курдистане», — подчеркнул в интервью изданию глава торгово-промышленной палаты Иракского Курдистана Шиван Абдулрахман.

Напомним, несмотря на то, что Иракский Курдистан является составной частью Ирака, регион имеет широкую автономию в рамках государства, позволяющую заключать прямые соглашения с иностранными державами.

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