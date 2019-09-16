Бишкек, , 13:02 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии проигнорировали мнение общественности, а также замечания правительства и Международной организации труда, когда принимали в первом чтении новый закон «О профсоюзах». Об этом на пресс-конференции заявил председатель профсоюза работников лесных отраслей Канатбек Осмонов.

По его словам, незадолго до ухода на летние каникулы народные избранники попытались «по-быстрому протащить законопроект сразу через второе и третье чтение, но у них это сделать не получилось».

А после возобновления работы законодательного собрания в сентябре выяснилось, что проект закона о профсоюзах не рассмотрели два профильных парламентских комитета.

Также Осмонов акцентировал внимание на том, что если закон «О профсоюзах» будет принят в том виде, в каком он существует сейчас, то санатории и пансионаты Федерации профсоюзов станут частными, а управлять этим процессом будет глава профсоюзов.

Как отмечают киргизстанские СМИ, одним из инициаторов проекта нового закона «О профсоюзах» стала депутат Гулкан Молдобекова, которая является супругой действующего председателя Федерации профсоюзов Киргизии Мирбека Асанакунова.