Кампала, , 12:58 — REGNUM Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против бывшего генерального инспектора полиции (IGP) Уганды Кейлы Кайихуры за то, что он якобы являлся руководителем организации, члены которой совершали серьезные нарушения прав человека в отношении граждан Уганды. Об этом сообщает VOA Africa.

Вслед за введенными 13 сентября санкциями государственный департамент США опубликовал запрет на выдачу виз для Кайихуры.

«Мы ввели санкции против бывшего генерального инспектора полиции Уганды Кейлы Кайихуры за использование коррупции и взяточничества для укрепления своей политической позиции, поскольку подразделения под его командованием совершали серьезные нарушения прав человека, — сказал Сигал Манделькер, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. — Правительство США стремится использовать наши органы по защите прав человека и борьбе с коррупцией, чтобы противодействовать тем, кто причастен к злоупотреблениям и коррупции во всем мире».

В результате сегодняшних действий все имущество Кайихуры в США и его доли в собственности других юридических лиц, которые прямо или косвенно принадлежат Кайихуре, должно быть конфисковано.

По версии следователей, Каихура якобы руководил сотрудниками подразделения FF Squad, которое якобы занималось бесчеловечным обращением с заключенными в Центре специальных расследований Налуфения (NSIC).