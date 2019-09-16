Берлин, , 12:05 — REGNUM Германия и Франция намерены принимать по 25% мигрантов, прибывающих на кораблях к берегам Италии. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соглашение между странами Европейского союза (ЕС) о приеме мигрантов, прибывающих по Средиземному морю, еще не достигнуто, но обрисовано в общих чертах. Предполагается, что 10% прибывающих будет принимать Италия, по четверти — Германия и Франция, а остальных планируется распределить между другими странами. В их числе итальянские газеты называют Испанию, Португалию, Румынию и Люксембург.

До сих пор в обсуждениях принимали участие только Франция, Италия, Германия и Мальта. Предстоящее соглашение будет рассматриваться на встрече министров внутренних дел ЕС 23 сентября на Мальте.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Италии намерено проводить более мягкую миграционную политику. С июня 2018 по август 2019 года итальянские порты были закрыты для высадки нелегальных мигрантов, подобранных кораблями неправительственных организаций.

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