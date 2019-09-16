Багдад, , 12:00 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео, об этом 16 сентября сообщает Al Arabia.

Подробности переговоров не были доведены до общественности, однако они прошли на фоне атак, совершенных 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Представители Соединенных Штатов заявили, что по данным расследования, атаки могли быть совершены с территории Ирака или Ирана. Официальный Багдад отверг свою предполагаемую причастность к инциденту. Аналогичное заявление сделали и официальные лица Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, в результате нападения на нефтеперерабатывающие предприятия королевства, энергетическая отрасль в стране значительно пострадала. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские хуситы.

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