Один из представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Сталин Гонсалес заявил, что формат переговоров, которые до недавнего времени велись между оппозицией и правительством Николаса Мадуро на Барбадосе, исчерпал себя. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Каракас, , 12:00 — REGNUM «Мы не считаем возможным вернуться к этому формату, поскольку всё, что можно было обсудить, уже было обсуждено», — заявил Гонсалес. В этой связи он подтвердил, что оппозиция «всегда готова к заключению всеобъемлющего соглашения по выходу из кризиса» с правительством, когда «к этому будет готов режим [Мадуро]».

Переговоры между правительством Мадуро и оппозицией начались в мае при посредничестве Норвегии. В августе они были прерваны президентом Венесуэлы вскоре после того, как США заблокировали на своей территории все государственные активы Боливарианской Республики.