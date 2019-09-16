Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской) КПИ (м) Ситарам Йечури заявил, что ультраправая индусская организация Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины или РСС) стремится навязать всей нации использование языка хинди в повседневной жизни. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Хинди ShonEjai

Ситарам Йечури, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Идеология одной нации, культуры и языка, продвигаемая РСС, неприемлема». По словам лидера индийских коммунистов, все языки, упомянутые в Конституции Индии, имеют равный статус, что исключает возможность принуждения населения к использованию какого-либо одного языка. Ситарам Йечури добавил: «Хинди может стать языком межкультурной коммуникации в Индии, однако добиваться этого силовыми методами нельзя».

Согласно Конституции, национальными языками Индии признаются 22 языка, в том числе ассамский, бенгальский, бодо, догри, гуджарати, каннада, кашмирский, конкани, майтхили, малаялам, манипури, маратхи, непали, ория, панджаби, санскрит, сантали, синдхи, тамильский, телугу, урду и хинди. Хинди наиболее распространен в северной Индии. 14 сентября министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил о необходимости продвижения хинди как основного национального языка Индии. Заявление политика вызвало бурю негодования среди индийской общественности.