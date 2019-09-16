Москва, , 11:20 — REGNUM В Госдуме не сомневаются, что атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершена с целью обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

«Опасность заключается не только в скачках цен на нефтяных рынках. В орбиту провокации может быть втянуто большое число стран, в том числе, в других регионах, что способно разжечь конфликт до мирового масштаба», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По мнению парламентария, выгодоприобретателем в данной ситуации, в том числе, являются американские ястребы, с радостью зацепившиеся за идею ответного удара по Ирану, на который Вашингтон постоянно пытается оказывать давление и обвинить во всех проблемах региона.

В России с обеспокоенностью следят за развитием событий. Парламентарий убежден, что обострение ситуации на Ближнем Востоке станет одной из тем сегодняшней встречи глав России и Ирана.

«Эта проблематика также явно требует внимания со стороны Совета Безопасности ООН, чтобы остудить градус конфликта и не позволить ему перерасти в военное противостояние», — указал Железняк.

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