Сана, , 11:17 — REGNUM Йеменские власти обвинили хуситов в смерти как минимум 13 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов в провинциях Ходейда и Таиз. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

По словам официальных лиц, 11 погибших проживали к югу от города Ходейда на Красном море. Шесть из них были членами одной семьи. Кроме того, двое детей погибли в результате минометного обстрела в районе Салих в провинции Таиз на юго-западе страны.

Напомним, что в Йемене уже несколько лет идет гражданская война между повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» и официальным правительством, которое поддерживает так называемая «Арабская коалиция» во главе с Саудовской Аравией. В результате боевых действий погибли десятки тысяч людей, миллионы вынуждены были бежать из мест своего проживания, а ООН и другие международные организации характеризуют ситуацию в Йемене, как «гуманитарную катастрофу».