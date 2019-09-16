Берлин, , 10:37 — REGNUM 15 сентября государственный министр в министерстве иностранных дел Германии Нильс Аннен отправился с трехдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Его поездка посвящена событиям в ближневосточном регионе и ситуации в охваченном войной Йемене, сообщается на официальном сайте МИД ФРГ.

Аннен проведет переговоры с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном и государственным министром, уполномоченным по вопросам сотрудничества с Германией Султаном аль-Джабером. Также его ждет встреча с государственным секретарем Рим Аль-Хашими: беседа с ней будет сфокусирована на гуманитарной ситуации в Йемене.

Как отметил Аннен, речь пойдет «о вариантах диалога между региональными акторами об устойчивой деэскалации». Он выразил удовлетворение регулярным и открытым диалогом между Берлином и Абу-Даби, особенно после визита наследного принца Мухаммада бен Заид Аль Нахайяна в Германию.