Ереван, , 10:22 — REGNUM Второй президент Армении Роберт Кочарян находится под стражей почти уже восемь месяцев. Сегодня уже трудно утверждать, что его содержание под арестом и изоляция от политической жизни это просто политический вопрос для правительства Николы Пашиняна, он уже стал вопросом «выживания новой власти». Об этом 16 сентября сообщает издание «168 жам».

По мнению журналистов, защита Кочаряна смогла доказать, что экс-президент является политическим заключенным. И это становится тяжелым бременем для правительства.

По данным газеты, посольство США обеспокоено тем фактом, что европейские структуры, в частности ЕСПЧ, в ближайшем будущем будут считать преследование Роберта Кочаряна болезненным ударом по ухудшающейся репутации Пашиняна и будут рекомендовать не оказывать давление на суд, который будет принимать решение по делу бывшего президента.

По-видимому, цена содержания второго президента под арестом становится слишком тяжелым для Пашиняна, резюмирует издание.

Напомним, 12 сентября в Ереване прошло заседание суда, на котором защита Роберта Кочаряна требовала немедленно освободить их подзащитного и прекратить уголовное преследование. Свое требование адвокаты экс-президента основывают на решении Конституционного суда (КС) Армении от 4 сентября.

Решение по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна будет вынесено 17 сентября в 12:00 (мск).