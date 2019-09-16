Благовещенск, , 06:51 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов традиционно подвёл итоги недели на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона отметил, что в некоторых районах Приамурье стартовал отопительный сезон, а в целом по региону готовность к сезону составляет 91,5%, при этом работа по подготовке продолжается. Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин, посещая космодром «Восточный» пообещал выделить дополнительные средства для преодоления последствий паводка. Также он сообщил, что выплаты пострадавшим он держит на личном контроле.

Василий Орлов сообщил, что в нескольких сёлах снят карантин после обнаружения африканской чумы свиней, что в течение года там нельзя будет разводить свиней, и он готов обсуждать иные варианты живности — птиц, мелкий или крупный рогатый скот, который мог бы заменить свиноводство в регионе, отметив, что власть готова оказывать помощь людям в этом вопросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, приамурским свиноводам, лишившимся свиней из-за африканской чумы свиней, власти компенсируют потери. Всего в регионе было уничтожено более 7 тысяч свиней.