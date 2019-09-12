Благовещенск, , 08:09 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Чума свиней добралась до столицы Приамурья: восемь новых очагов в регионе

«Надо посмотреть альтернативные варианты замещения свиней: птица, крупный или мелкий рогатый скот. Нужно просчитать все риски, главный — это близость к китайской границе. Известно, что вирус АЧС пришёл к нам по реке. В любом случае, примем сбалансированное решение и окажем поддержку людям из регионального бюджета», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, заражённое поголовье свиней в Приамурье составляет около 2 700 голов. Идёт работа по отчуждению и утилизации больных животных.