Москва, , 06:00 — REGNUM Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.

По словам чиновника, ничего страшного в сокращении рабочей недели эксперты не находят, но о внедрении нововведения на всей территории России можно будет говорить только после пилотного внедрения проекта на нескольких предприятиях.

Пока никаких разработок на этот счет в министерстве не ведется, пояснил Засельский. В то же время чиновник уверен в целесообразности этого спорного начинания.

«На предприятиях… работники 30−40% времени ничего не делают», — уверен чиновник.

Напомним, идея сокращения рабочей недели принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. 13 сентября глава российского правительства вновь подтвердил возможность введения четырехдневной недели в России в том случае, если в российской экономике созреют условия.