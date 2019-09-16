Вашингтон, , 04:36 — REGNUM У США есть все основания для определения виновника атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В настоящий момент Вашингтон ждет от Эр-Рияда передачи некоторых деталей происшествия для окончательного формирования картины нападения, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

«Есть основания полагать, что мы знаем виновного», — отметил Трамп. В настоящее время спецслужбы США тщательно прорабатывают все версии произошедшего и ждут от королевства известия о том, «кто, по их мнению, был причиной атаки».

Ранее с обвинениями в адрес Ирана выступил госсекретарь США Майк Помпео. Затем с объяснениями такой позиции в интервью агентству Reuters высказался неназванный высокопоставленный чиновник США.

Напомним, ответственность за взрывы на НПЗ Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена, ранее неоднократно применявшие беспилотники для атаки на ввязавшееся в гражданскую войну в Йемене королевство.

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