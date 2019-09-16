Абу-Даби, 16 сентября 2019, 01:47 — REGNUM Осудить нападения на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии призвал кронпринц Объединенных Арабских Эмиратов Махаммед бен Зайд аль-Нахайян, сообщает саудовское государственное информагентство SPA.
Сообщается, что наследный принц выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на рынке нефти, вызванной атакой йеменских хуситов на НПЗ Саудовской Аравии. ОАЭ поддерживают королевство и выступают за ее безопасность.
Напомним, ранее с осуждением атаки, обвалившей мировой рынок нефти, выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.
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