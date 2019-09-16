Лондон, , 01:30 — REGNUM О намерении добиться соглашения по Brexit на предстоящем саммите лидеров ЕС заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Интервью с главой британского правительства публикует Daily Telegraph.

Борис Джонсон U.S. Department of State

Сообщается, что Джонсон намерен посетить встречу глав стран Европейского Союза, которая пройдет 17−18 октября в Люксембурге. Особое значение британский лидер придает встрече с уходящим главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Если мы сможем добиться достаточного прогресса в течение следующих нескольких дней, я намерен пойти на этот важный саммит 17 октября и завершить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны канала и по обе стороны границы в Ирландии», — заявил Джонсон, подчеркнув, что соглашение отвечает не только британским, но и европейским интересам.

Ранее премьер-министр Великобритании сделал ряд обнадеживающих заявлений о ходе переговоров. Однако представители ЕС не разделяют оптимизма Джонсона по этому поводу и заявляют о том, что переговорщики «пока еще очень далеки» от результатов.

Напомним, Brexit назначен на 31 октября и новый британский премьер неоднократно заявлял о намерении страны покинуть состав ЕС вне зависимости от достигнутых соглашений об условиях выхода.

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