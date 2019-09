15 сентября 2019 | Время чтения 28 мин

Арташес Гегамян, , 20:46 — REGNUM Вот уже полтора года как самые разные слои населения Республики Армения (далее РА) вкушают плоды государственного переворота, совершенного в апреле-мае 2018 года. В данной статье я не стану в очередной раз приводить примеры полного соответствия действий нынешних властей Армении рекомендациям, изложенным в ставшей бестселлером книге сотрудника Бостонского института Альберта Эйнштейна Джина Шарпа, изданной аж в 1993 году под заглавием «От диктатуры к демократии». Замечу лишь, что приложение этой книги «198 методов ненасильственных действий» (Gene Sharp. «The 198 Methods of Non Violent Action») стало практическим пособием для главарей государственного переворота в Армении, а точнее, для их закулисных кукловодов. Об этом, уважаемый читатель, более подробно можно ознакомиться в статьях «Арташес Гегамян: Армении не быть жертвой слепых поводырей слепых», опубликованной 18 мая 2018 г. в еженедельнике «Аргументы недели в Армении», «Подрыв основ армянской государственности» от 29 марта 2019 г. Однако утверждать, что после государственного переворота власти РА приступили к созидательной работе было бы равнозначно абсолютному непониманию процессов, происходящих в наши дни в Армении.

Армения

Государственный переворот или «Бархатная революция», как ее именуют «народный премьер» РА Никол Воваевич и Ко, вступила в завершающую стадию — стадию разрушения армянского государства. Уважаемые читатели могут с недоумением спросить: а с какого это перепугу они разрушают государство, в котором обладают полнотой законодательной и исполнительной властей? И такой вопрос будет вполне уместным, хотя бы с учетом того, кто сейчас находится у власти в Армении. Ответ будет прост: полная некомпетентность, усугубляемая ангажированностью со стороны центра силы мировой политики и его приспешников в нашем регионе, кому стратегический союз России и Армении, дружественные отношения нашей страны с Исламской Республикой Иран сильно препятствуют реализации их гегемонистских устремлений в регионе Южного Кавказа.

Так, всего лишь несколькими годами ранее даже в кошмарном сне нельзя было представить, что в стране, которая в 301 году нашей эры первой в мире приняла христианство как государственную религию, к власти придут совершенно неадекватные занимаемым должностям персоны во главе с воинственным популистом Николом Пашиняном, ласково именуемым своими почитателями «народным премьером». Думается, что полная неадекватность нынешних властей РА была вполне обоснована в моей статье (да простит меня читатель за нескромность) «Неадекватность властей — угроза национальной безопасности Армении», опубликованной 17 июня 2019 г. ИА REGNUM.

Подтверждением изложенных в статье тревог явились новые протестные волнения, охватившие часть армянского общества из-за крайне необдуманных, а скорее, срежиссированных из-за океана действий правительства РА. Имеется в виду протестное движение граждан Армении, несогласных с продолжением работ по освоению Амулсарского золотоносного месторождения. Чтобы читателям было понятно, в чем заключается суть вопроса, отметим, что на горе «Амулсар», что в переводе с армянского на русский язык означает «Бесплодная гора». По официальной версии, в 2016 году на юго-востоке РА, в долине между реками Арпа и Воротан, в окрестностях известного курортного и оздоровительного города Джермук геологами было обнаружено крупнейшее в Армении золотосодержащее месторождение.

Справедливости ради отметим, что на самом деле еще задолго до этого нашим геологам, как и властям Армянской ССР, было доподлинно известно о содержимом наших недр буквально по квадратным метрам по всей территории Армении. Однако официальный Ереван не только не афишировал эту информацию, но, более того, на её освещение было наложено табу, так как руководство Советской Армении прекрасно осознавало о губительных экологических последствиях промышленной эксплуатации недр республики.

Уже по прошествии более чем трех десятков лет все отчетливее приходит на память моя беседа с выдающимся государственным деятелем Армянской ССР, первым секретарем ЦК КП Армении светлой памяти Кареном Серобовичем Демирчяном. Будучи в те годы помощником Карена Серобовича, по сложившемуся порядку в начале рабочего дня я докладывал ему о новостях прессы. Как-то воспользовавшись случаем, я спросил: а правда ли, что в недрах юго-востока Армении — Мегринском, Азизбековском, Ехегнадзорском районах (именно в этом регионе расположено Амулсарское месторождение) — есть крупные залежи золота и урана? Карен Серобович с озабоченностью во взгляде поинтересовался, где я об этом прочитал. Тогда я ему признался о беседе, прошедшей накануне с моим зятем Арутюняном Рудольфом Арамаисовичем, который долгие годы был руководителем геологоразведывательной экспедиции Мегринского района, а впоследствии и заместителем начальника Управления геологии, главным геологом Армянской ССР. Замечу, что Рудольф Арамаисович был высоко квалифицированным геологом и еще в 1972 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук по теме «Геология золоторудниковых месторождений и рудопроявлений Мегринского рудного района Армянской ССР». К. С. Демирчян, выслушав мои объяснения, с присущей ему доброжелательной иронией поручил, чтобы я передал своему зятю наказ — забыть эту тему. Сказано это было на понятном мне сочном ереванском сленге, что в литературном переводе означало — перестаньте утюжить голову и пудрить мозги. Прекрасно зная о возможных невосполнимых экологических потерях для республики, руководство Советской Армении будущее промышленного развития страны видело в широком внедрении радиоэлектронной промышленности и открытии предприятий по разработке и производству вычислительной техники. И надо с удовлетворением признать, что в этом плане Армения была в авангарде союзных республик СССР. Да простит меня уважаемый читатель эти ностальгические воспоминания о тех славных годах.

Я не стал бы столь подробно рассказывать о них, если сегодня мы не стали бы очевидцами актуальности предвидений лидеров Армянской ССР, которые, увы, в наше смутное время не оспаривались … нашими американскими партнерами. Да, да, уважаемый читатель. Так, еще в июле 2018 года в беседе с корреспондентом радио «Азатутюн» (армянский отдел «Радио Свобода») посол США в РА Ричард Миллз подчеркнул, что для потенциальных инвесторов также очень важно, как правительство во главе с Николом Пашиняном решит существующие в экологической сфере проблемы. В качестве примера Р. Миллз привел вопрос эксплуатации золотого рудника в Амулсаре: «Американские потенциальные инвесторы хотят посмотреть, как правительство относится к проблемам, связанным как с американскими, так и местными компаниями. Удостаиваются ли они справедливого отношения, когда расследуют их налоговые процедуры. Они также следят за вопросами, связанными с компанией Lydian, и за тем, как правительство решает подобные чувствительные и спорные вопросы, удостоится ли компания Lydian справедливого отношения в ходе этого процесса» («Посол США заговорил об эксплуатации золотого рудника в Амулсаре — Новости»).

Еще более умилительную заботу и одновременно недоумение на сей счет проявила Американская торговая палата в Армении (Am Cham), которая недавно обратилась с письмом к премьер-министру Николу Пашиняну по поводу ситуации, длительное время складывающейся вокруг Амулсарского месторождения компании Lydian Armenia. В письме, в частности, отмечается: «Уверены, что справедливое и правомерное отношение к инвестициям чрезвычайно важно не только для местных и зарубежных компаний, являющихся членами Am Cham, но также для обеспечения развития экономики и благоденствия народа … Мы сожалеем по поводу того, что после проведения 3-го аудита и при том, что вы подтвердили (имеет в виду Никола Воваевича, себя любимого — А. Г.) факт соответствия Lydian Armenia высоким экологическим стандартам (ссылка на компетентность «народного премьера» и руководимого им правительства в вопросах экологии вызывает чувство гордости за наше правительство и осознание исключительности его «профессионализма», в чём читатель убедится далее — А. Г.), ее доступ на территорию программы все еще не восстановлен, и, более того, обсуждается возможная необходимость проведения еще одной оценки воздействия на окружающую среду … Это направляет однозначно негативные импульсы потенциальным инвесторам (которые, надо полагать, стали в очередь как бы пораньше инвестировать в экономику Армении и которая за 28 лет независимости все еще не доходит — А. Г.) и делает Армению страной, непривлекательной для инвестиций. С учетом того, что государство не жалеет усилий по привлечению инвестиций в Армению (справедливости ради отметим, что, благодаря усилиям правительства РА, за полтора года прямые иностранные инвестиции в экономику Армении существенно сократились — А. Г.), потенциальные инвесторы в то же время отмечают, что иностранные компании, осуществившие инвестиции, не защищены в Армении и удостаиваются несправедливого отношения». Не правда ли завидная забота о привлечении инвестиций в Армению («Ситуация вокруг Амулсара делает Армению непривлекательной для инвестиций — Am Cham», 2 сентября 2019 г.)?

Проинформируем читателей о том, что немало специалистов называют идею эксплуатации Амулсарского месторождения неоправданной для ее реализации, при этом информация о наличии запасов урана, то ли по незнанию, то ли в силу других причин, умалчивается. Отметим также, что на сегодняшний день доказанные и вероятные запасы Амулсара составляют 2,42 млн унций золота (около 75 тонн) и 11,29 млн унций (около 351 тонн) серебра. Заметим, что компания Lydian International, согласно представленной программе, планирует извлекать 0,7 грамма золота из тонны руды, обещая выплачивать в государственный бюджет РА $30 млн в год.

Джин Шарп

Думаю, что читатель будет вправе задаться еще одним вопросом, а именно: с чего вдруг в последние месяцы случилась такая резкая активизация протестного движения вокруг освоения Амулсарского золотоносного месторождения? Ведь проблема эта не нова. Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем некоторые пояснения из недавнего прошлого. Так, в ноябре 2018 года (то есть после государственного переворота апреля-мая 2018 г. в Армении) в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА (далее СК) было объявлено о процедуре международной оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации Амулсарского золотоносного кварцитового месторождения, а также «для экспертизы отчетов оценки воздействия на окружающую среду и оценки экологического и социального воздействия при эксплуатации рудника». Ранее сообщалось, что в СК от гражданина поступило сообщение о загрязнении окружающей среды при эксплуатации ЗАО «Lydian Armenia» Амулсарского месторождения золотоносных кварцитов. Видать, заявители хорошо осведомлены, что в Следственном комитете немало высоко профессиональных специалистов не только по расследованию надуманных «политических преступлений» по части свержения конституционного строя в Армении, но и в области экологии. Примечательно и сообщение СК на сей счет:

«В ходе подготовки материалов были получены данные о том, что соответствующие должностные лица министерства охраны природы РА, будучи осведомлены об опасных рисках химического загрязнения окружающей среды в случае эксплуатации данного комплекса, намеренно скрывали от населения информацию о загрязнении окружающей среды химическими веществами, опасными для жизни и здоровья людей».

Похвально, подумает читатель, что СК докопался-таки до истины. Дальше — больше. Как подчеркивает СК, учитывая, что в подготовленных материалах налицо признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело (статья 282, «Вымогательство», статья 1 которой гласит: «1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на чужое имущество, либо совершения других действий имущественного характера под угрозой предания гласности порочащих сведений…»), что в переводе на житейский язык означает сокрытие или умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды. Разработан следственный план и предпринимаются необходимые следственные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования».

Так и хочется воскликнуть: возрадуйтесь граждане Армении, СК, опекаемый лично «народным премьером», доселе ассоциируемый в сознании граждан Армении с состряпанным в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна уголовным делом, наконец-то вернулся в законодательное поле … и результаты не заставили себя долго ждать. Так, уже 28 августа т. г. Никол Воваевич провел видеоконференцию с международной экспертной группой Earth Link Advancad Resources Development (ELARD), которая накануне, 15 августа т. г., в рамках уголовного производства СК за весьма скромную для «богатой» Армении сумму в $400 тысяч обнародовала свое заключение, из которого следовало, что экологических угроз от разработки Амулсара нет, а возможные риски контролируемы. Неутомимый Никол Воваевич 9 сентября т. г. в очередном прямом эфире на своей странице в Facebook заявил, что на данный момент нет правовых оснований для запрета разработки месторождения Амулсар, а посему призвал жителей Джермука разблокировать все ведущие к Амулсарскому руднику дороги.

Заметим также, что 5 сентября т. г. лидеры партии с откровенно террористическим душком «Сасна Црер» («Сасунские удальцы»), которые свою политическую деятельность начали с вооруженного захвата патрульно-постового полка полиции г. Еревана с последующим убийством троих полицейских, были на аудиенции у самого Никола Воваевича и со слов их руководителя Жирайра Сефиляна предупредили бесстрашного «народного премьера» о том, что многие с нетерпением ждут, когда Пашинян снимет запрет на разработку, потому что сразу начнутся беспорядки и волнения, придется задействовать полицию, и тогда рейтинг Пашиняна упадет до нуля. Любопытно, что Сефилян при этом признал, что «Сасна Црер» также взбунтуется, если Амулсар разрешат эксплуатировать. Не менее любопытно и то, что откровенный русофоб, депутат Национального собрания РА Арман Бабаджанян еще 20 августа т. г. на своей странице в Facebook написал: «Абсолютное бездействие властей на протяжении вышеуказанных полутора лет (после государственного переворота — А. Г.) делает обоснованной версию о том, что у революционной власти (имеет в виду Никола Воваевича и Ко — А. Г.) изначально было решение о разрешении эксплуатации рудника, и заказная сомнительная международная экспертиза была всего лишь способом выиграть время. Неудачным способом. Власти вместо того, чтобы вести диалог с обществом по этому крайне важному вопросу, пойти на реальный диалог, пошли по сути теневым путем, в результате чего основой для властей стало не мнение общества, а сомнительная международная экспертиза».

Напомним читателям, что этот же деятель двумя-тремя днями ранее в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил:

«Мои соотечественники из Лос-Анджелеса, призываю вас отбросить в сторону все ваши разногласия с властями Армении и несогласие и, как один человек, принять участие на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном, которая состоится 22 сентября 2019 г. в Grand Park-е Лос-Анджелеса».

Какое у Бабаджаняна представление о размерах Grand Park, куда он созывает на митинг около 1 миллиона лос-анджелесских армян, только ему одному известно. Хотя не буду столь строг в оценках, может, он фантаст, как и французский писатель-фантаст Ив Гандон. Это, конечно, спорное утверждение, однако мы вправе предположить, что на самом деле в одном он прав, а именно в том, что «у революционной власти изначально было решение о разрешении эксплуатации рудника, и заказная сомнительная международная экспертиза была всего лишь способом выиграть время». Жаль, что он не продолжает свою мысль далее с полным на то основанием утверждать, что все выступления подопечных посольства США в РА и большинства из числа прихлебателей соросовских фондов — имитация, призванная «героизировать» решительные действия «народного премьера», идущего против взбудораженных ими же граждан Армении.

Чтобы у читателей не сложилось мнение, что я до конца не раскрываю свое личное отношение к вопросу об эксплуатации Амулсара, скажу следующее. Любой здравомыслящий человек, прежде чем дать исчерпывающий ответ на вопрос о целесообразности эксплуатации Амулсарского месторождения, должен тщательно проанализировать имеющиеся научные исследования на сей счет, особенно с точки зрения экологической безопасности Армении.

Так, еще в 2015 году издательством «Гитутюн» («Наука») Национальной академии наук РА под авторством докторов наук С. Н. Назаретяна, Р. Р. Дургаряна, Т. А. Шахбекяна, А. Г. Григоряна и Л. Б. Мирзояна была издана книга «Региональные разломы территории Армении по геофизическим данным и их сейсмичность», утвержденная к печати Научно-техническим советом Агентства службы сейсмической защиты министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям РА. В этой монографии на научной основе изучены региональные разломы территории Армении на основе комплекса геофизических данных, выяснения их роли в генерации сильных землетрясений, оценки сейсмической опасности, с учетом возможности некоторых методов среднесрочного сейсмопрогноза. В частности, на стр. 77 на рис. 5.4 изображена схема расчленения региональных разломов на фрагменты по важным гравитационным характеристикам, а на стр. 100 (все той же монографии) на рис. 7.3 изображена карта эпицентров землетрясений и активных разломов территории Армении. Так вот, регион, охватывающий Амулсарское месторождение, находится в группе сейсмоактивных разломов с возможной силой землетрясений с магнитудой более 6,6 балла в эпицентре по шкале Чарльза Рихтера.

Никол Пашинян Kremlin.ru

Заслуживают серьезного изучения тревоги, высказанные руководителем Центра эколого-ноосферных исследований НАН РА, доктором геологических наук, профессором Арменом Сагателяном, которые он высказал в интервью интернет-порталу Hetq.am. Отвечая на вопрос корреспондента о возможных последствиях эксплуатации Амулсарского месторождения для испытывающих воздействие соседних общин, уважаемый профессор А. Сагателян сказал:

Армен Сагателян, руководитель Центра эколого-ноосферных исследований НАН РА, доктор геологических наук, профессор «А почему только для испытывающих воздействие общин. Я бы сказал, для всей республики. Амулсарское месторождение богато токсичными веществами I и II классов опасности, которые после разрушения горы очень быстро мобилизуются. Они весьма активно вовлекаются в геологохимический состав и благодаря своей токсичности становятся доминантными. Это явление наблюдается на всех сульфидных месторождениях Капана, Каджарана, Арманиса. На нетронутом месторождении руда находится в своем природном состоянии, в руде эти элементы находятся в «дремлющем» состоянии, но как только мы начинаем разрушать, они мобилизуются, заражая всю окружающую среду. Под воздействием их агрессивности в системе почва-вода-растительность основные элементы руды отодвигаются на второй план. Природа не имеет механизма самоочищения от тяжелых металлов. Их воздействие на человека ощущается не сразу, так как они не имеют ни запаха, ни вкуса. Воздействие токсичных продуктов питания проявляется через десятки лет и в крайне негативной форме: онкологические заболевания, поражение репродуктивной и наследственной функций. Тяжелые металлы эмбриотоксичны, то есть воздействуют на беременных женщин, мутогенны, то есть влияют на наследственность, канцерогенны — вызывают рак. Эту проблему мы фактически имеем в различных районах Армении, но, не решая ее, спешим создать новую в виде Амулсарского месторождения».

В этой связи нельзя не упомянуть статью иностранного члена Российской академии наук, Заслуженного деятеля науки РА, профессора Л. Н. Мкртчяна. Так, в своей статье «Медицина будущего — это предохранительная медицина», опубликованной в июньском номере журнала «Будущий врач» Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци, Левон Никитович прямо указывает на то, что «опасной причиной роста онкологической заболеваемости является тотальное ухудшение экологии, приведшее к прогрессирующему ослаблению противоопухолевой устойчивости взрослых и пожилых людей». Более того, являясь создателем «Эмбрионального противоопухолевого модулятора (ЭПОМ — LM) Мкртчяна, способа получения и применения», защищенного патентом Российской Федерации №22/080, профессор Л. Н. Мкртчян пишет: «Нет объяснения тому, почему «высокоэффективное средство профилактики рака, готовое к промышленному производству», годами остается невостребованным. Неужели так всесилен нездоровый корпоративный интерес в противораковой борьбе?!». Однако это тема отдельного анализа, причем весьма актуальная, так как в Армении за последние 20 лет зарегистрирован 70%-й рост онкологических заболеваний. Более того, в начале 2016 года издание World Life Expectancy («Продолжительность жизни в мире») опубликовало доклад по проблематике рака, согласно которому в 2014 году среди 172 стран Армения заняла «почетное» первое место по показателю смертности от онкологических заболеваний. Увы, «революционным» властям Армении не до подобных «бытовых» проблем, тем более министру здравоохранения РА Арсену Торосяну, который усердствует лишь в поиске своих «врагов», причем в лице весьма и весьма заслуженных и пользующихся большим уважением в Армении специалистов здравоохранения.

Арсен Торосян Facebook.com/ATorosyanOfficial

Уважаемый читатель вполне резонно мог бы подумать, что я уж слишком отвлекся от главной темы. Вполне возможно, однако не скрою, что в этом был умысел. Так, ни одно из вышеуказанных исследований, касающихся экологических рисков эксплуатации Амулсарского месторождения, и близко не упоминается в отчетах ELARD и других организаций, осуществляющих мониторинг. Ответ на этот, мягко выражаясь, казус сколь циничен, столь и ясен: «народный премьер» готовится к визиту в США, причем не только с тем, чтобы 22 сентября т. г. поучаствовать на митинге в Grand Park Лос-Анджелеса, а чтобы, что для его болезненного самолюбия чрезвычайно важно, наконец-то пообщаться с президентом США Дональдом Трампом и рассказать ему о несгибаемости «армянского Манделы», а скорее всего, недавно приказавшего долго жить Роберта Мугабе (официально заявленные кумиры Никола Воваевича), при исполнении указаний дяди Сэма, а заодно это доложить, что выполнил поручения экс-посла США Ричарда Миллза и настоятельные рекомендации Американской торговой палаты Армении At Cham. А если американская сторона копнет глубже, то выяснит, что Никол Воваевич скромно промолчал о том, что своим решением о возобновлении эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения пошел против воли Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в РА Сергея Павловича Копыркина, который «глубоко вмешался во внутренние дела суверенного армянского государства» тем, что в социальной сети Facebook опубликовал семейные фотографии с сообщением: «Первый отпуск провели с семьей в стране аккредитации — в Джермуке. Были впечатлены красотой и богатством природы. Желаем Армении успехов в развитии курортного и туристического потенциала. Рады, что он по достоинству оценивается многими россиянами». И далее расскажет о том, что после этих благодарственных слов посла была развернута очередная низкопробная антироссийская информационная трескотня.

Так, 12 сентября т. г. этому событию была посвящена передовица в печально известном антироссийском информационном рупоре посольства США в РА газете «Жаманак» (ru.1in.am/1 268 002.html) под заглавием «Какова мудрость армянского народа? Мнение и фото посла РФ». «Аналитики» из 1in.am, в частности, написали:

«Вопрос Амулсара является внутренней проблемой Армении и должен быть решен, с одной стороны, чтобы не навредить рейтингу страны, с другой, по логике, не навредить природе, — заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин, отметив, что уверен, армянский народ достаточно мудр, чтобы найти с правительством решение этого вопроса».

Далее 1in.am задается вопросом: «А учитывая то, что посол РФ является довольно умелым дипломатом (с чем нельзя не согласиться — А. Г.) для представления атмосферы и нюансов, несомненно, он очень хорошо представлял себе, так сказать, смысл и восприятие своей фотографии (и в этом также не приходится сомневаться — А. Г.). Почему посол РФ не высказался открыто против эксплуатации Амулсарского месторождения, обусловливается, пожалуй, тем, что это рассматривалось бы как вмешательство во внутренние дела. Конечно, здесь есть обстоятельство американских дипломатов, которые открытым текстом озабочены судьбой месторождения (в отличие от посла РФ, который озабочен сохранностью природы этого чудного края — А. Г.). Но они озабочены обоснованием бизнес-инвестиционного рейтинга Армении (сколь трогательно, столь и фальшиво — А. Г.), а также перспективой внешних инвестиций, считая, что блокирование работы Lydian может заблокировать инвестиционную перспективу Армении».

Я приведу ангажированное и нелепое умозаключение авторов передовицы, усмотревшее в этом мастер-классе от российского посла аж целый заговор, как-то:

«В экономике Армении достаточно большое представительство имеет именно российский капитал — либо непосредственным, либо олигархическим ассоциативным вариантом. Естественно, что у Москвы нет большого желания менять этот статус-кво. Это политическое желание — на уровне Кремля, или корпоративное, на обслуживание которого свою подтекстовую услугу сослужил посол РФ, сказать трудно, однако, несомненно, есть серьезная проблема политической и экономической конкуренции, и Россия или, по крайней мере, российские круги, вместе со своими армянскими «провайдерами», мягко говоря, не заинтересованы в такой конкуренции в Армении. В то время как суверенный интерес Армении требует совершенно противоположного».

Надо полагать, что Никол Воваевич, как уже писалось ранее, будучи стратегом галактического масштаба, вполне по-американски осознает, в чем «суверенный интерес Армении».

Сергей Копыркин Mid.ru

Чтобы понять столь нескрываемую заинтересованность американской стороны в эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения, приведем некоторые данные об акционерах Lydian International. Так, в числе 8 основных акционеров компании есть офшорная компания Orion Mine Finance Managment I-A Limited, среди акционеров которой значится Red Kite Partners Limited. Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства Бермудских островов, директором Red Kite Partners Limited является лорд Майкл Фармер, характеризуемый как «набожный христианин», Красный коршун и Мистер медь — личность довольно известная в Великобритании: британский бизнесмен, донор Консервативной партии Великобритании с 2001 года, бывший казначей партии, «пожизненный пэр» в Палате лордов. С учетом этого обстоятельства мы вправе предположить, что кардинальная перемена позиции со стороны Никола Воваевича, видимо, не в последнюю очередь объясняется большим интересом весьма влиятельных заправил Западного бизнеса, согласно терминологии 1in.am, «олигархически ассоциативно» связанных с сильными мира сего — известным центром силы мировой политики.

Я специально столь подробно остановился на проблеме Амулсара, так как все происходящее вокруг этой темы в конечном счете порождает теперь уже новую пропасть в армянском обществе между сторонниками и противниками эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения на фоне полного отсутствия сколько-нибудь научно обоснованных разъяснений о возможных экологических рисках и угрозах национальной безопасности Армении. Да, да, уважаемый читатель — об угрозах национальной безопасности армянского государства. Ведь, если вдуматься, что происходило в Армении в течение последних полутора лет, то неизбежно можно прийти к выводу: делалось все для потери армянской государственности. Поводыри «революционных властей» через своих ставленников поставили граждан Армении перед выбором между «белыми», то есть властями и их приспешниками из числа активистов тоталитарной религиозной секты «Слово Жизни», ЛГБТ-сообщества и соросовских выкормышей, с одной стороны, а с другой стороны, «черными» — представителями прежних властей и теми, кто не восторге от действующих правителей страны. Далее ими была развернута оголтелая кампания по дискредитации героев Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 гг., сопровождаемая попытками властей РА экспортировать «бархатную революцию» в Арцахскую Республику посредством целенаправленной работы по созданию атмосферы недоверия у населения к властям Нагорно-Карабахской Республики, расколу между двумя армянскими государствами…

В наши дни Никол Воваевич и сотоварищи пытаются расколоть армянское общество, разделив его на сторонников и противников освоения Амулсарского золотоносного месторождения. Причем следует особо отметить, что планы заокеанских поводырей власть предержащих Армении настолько серьезны, что они приступили к формированию ложной оппозиции из числа вчерашних сподвижников Никола Воваевича. Более того, ими проводится изощренная политика в информационном поле, имеющая целью формировать в сознании наших граждан безальтернативность «революционных» властей РА, ибо политическим противовесом им, благодаря их стараниям, выступают прежние коррумпированные власти. При этом отметим, что имеющийся информационный ресурс, не подконтрольный Пашиняну и Ко, используется также жестко регламентированно, а именно с предоставлением своих возможностей лишь доверенному «кругу избранных», к которым лично у меня нет претензий. Однако сей факт опять-таки играет в пользу николвоваевской пропаганде, нацеленной на разделение армянского общества на «черных» и «белых». Поэтому было вполне ожидаемо, что такое положение дел в Армении не осталось незамеченным в Апшеронском султанате. И вовсе не был случайным тот факт, когда на вопрос придворного журналиста о ближайших планах Азербайджана по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта Ильхам Алиев выразился предельно лаконично, сказав, что с этим делом спешить не надо, так как сегодня Армения вместо Азербайджана выполняет необходимую султанату работу.

Здесь, однако заметим, что апшеронский султан несколько слукавил, намекая на бездеятельность азербайджанских властей в этом вопросе. Так, 13 сентября т. г. в интернет-издании Minval. az была опубликована статья под заглавием «Репетиция войны: Азербайджан проведет масштабные военные учения», в которой отмечается: «ВС Азербайджана 16−20 сентября проведут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск… В учениях примут участие до 10 тыс. человек личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. В ходе учений, которые будут проводиться в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях (точь в точь совпадающих с рельефом Нагорно-Карабахской Республики — А. Г.) и радиоэлектронной обстановке, будут выполняться задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка».

Увы, признаемся, что заглавие данной публикации выбрано вполне к месту. Но нам отчаиваться вовсе не следует, ибо наш верховный главнокомандующий Никол Пашинян (в военное время) еще загодя подготовил асимметричный ответ: не случайно же 22 сентября т. г. будет созван митинг в Grad Park'е Лос-Анджелеса и уже заявлено о 30 тысячах участниках предстоящего митинга. А далее, будьте уверены, уважаемые читатели, услышав пламенную речь непревзойденного популиста Никола Воваевича, участники митинга, полные патриотических чувств, сделают марш бросок по направлению американских Скалистых гор, а далее выйдут к побережью Атлантического океана (хотя до Тихого океана было бы ближе), а оттуда… до Нагорного Карабаха рукой. Главное, чтобы ветер был попутный… Словом, знай наших.

Ильхам Алиев Kremlin.ru

Уважаемый читатель, будь снисходителен за столь вольное отступление от обсуждаемой темы, оно вынужденное, ибо я не нашел иного способа рельефно представить преступную беспечность Пашиняна и его клики, когда в столь сложное время вместо мобилизации потенциала всего армянства — Армении, Арцаха и Диаспоры, сей стратег занят Facebook-овскими посиделками и оттачиванием словесных бредней по переливанию из пустого в порожнее. Неделей ранее в ИА REGNUM была опубликована моя статья под заглавием «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха». Теперь же мы должны констатировать новую непреложную истину — отстранение Н. Пашиняна от власти и создание объединенного комитета обороны РА и Арцахской Республики с привлечением в ее состав всех и по сей день боеспособных героев национально-освободительной войны 1992−1994 годов есть непременное условие предотвращения новой военной агрессии Азербайджана против двух армянских государств. Отстранение же Никола Воваевича можно будет оформить как служебную командировку в США для более подробного ознакомления с его стороны налогоплательщиков наших американских партнеров о «достижениях» по разрушению армянской государственности, бесспорно, имеющих место в РА после государственного переворота. Естественно, предварив свое выступление коротким отчетом о проделанной работе по реализации заветов Джона Болтона, Ричарда Миллза и Американской торговой палаты в Армении.