Москва, , 19:57 — REGNUM Выдача российских паспортов для всех граждан Украины является единственным способом «остановить американизацию Украины». Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.

По его словам, выдача российских паспортов должна осуществляться на всей территории Украины, а не только в Донбассе. Лидер ЛДПР считает, что такая ситуация приведет к тому, что в стране не останется украинских граждан.

«Достал (на Украине) паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже, — написал Жириновский. — Вот это будет достойный конец Украины».