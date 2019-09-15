Москва, , 19:02 — REGNUM Заявление посла США в Сербии Кайла Скотта, который призвал жителей Сербии «шире смотреть» на бомбардировки Югославии в 1999 году, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Югославия 1999 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот такая логика Скотта», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

По словам дипломата, властям США сначала нужно извиниться перед жителями страны, а также выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших.

Захарова считает, что США должны призывать Сербию «двигаться вперёд» тогда, когда будет создан подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент.

Напомним, ранее посол США в Сербии Кайл Скотт дал интервью газете Kurier. В ходе беседы с журналистами он призвал жителей Сербии смотреть «в более широкой перспективе» на бомбардировки Югославии 1999 г. силами НАТО.