Ереван, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства России Дмитрию Медведеву по случаю дня рождения.

Медведев в гостях у Пашиняна. 29.04.2019 primeminister.am

«Многоуважаемый Дмитрий Анатольевич, позвольте от имени правительства Республики Армения и от себя лично поздравить вас с днем рождения.

Ваш богатый опыт, как руководитель и политический деятель, востребован не только в деле развития стратегических отношений между нашими странами, но и на всем евразийском пространстве.

С большим уважением подтверждаю нашу готовность продолжать и укреплять дружественный диалог и совместную работу во благо народов России и Армении.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия», — говорится в поздравлении Пашиняна.

Премьер министру России Дмитрию Медведеву сегодня, 14 сентября, исполнилось 54 года. Медведев занимает пост главы правительства с мая 2012 года.