Банги, , 10:56 — REGNUM Совет Безопасности ООН единогласно одобрил смягчение эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику впервые с 2013 года, когда страна была охвачена волной насилия.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, резолюция, подготовленная французской стороной, санкционирует снабжение сил безопасности страны оружием калибра 14,5 мм и менее при условии, что ЦАР уведомит об этом ООН не менее чем за 20 дней.

В уведомлениях должны быть указаны тип, калибр, количество, серийный номер или номер партии оружия, а также производитель и поставщик. Согласно резолюции, ни при каких обстоятельствах оружие не может быть продано или передано третьим лицам.

«Эта резолюция предоставит ЦАР возможность заботиться о своей безопасности», — заявил журналистам посол Франции в ООН Николя де Ривьер.

Россия, которая уже осуществила две поставки оружия в Центральноафриканскую Республику и предоставляет ей «военную и техническую помощь без финансовой компенсации», планирует и впредь продолжать оказывать помощь этой стране. Об этом сообщил постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

«Количество оружия, поставляемого в страну, должно соответствовать ее реальным потребностям», — добавил российский дипломат.