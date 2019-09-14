Панама, , 10:28 — REGNUM Порядка 777 тыс. бедных панамцев получат помощь в рамках проекта «Кольмена», нацеленного на искоренение бедности в стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на президента Панамы Лаурентино Кортисо.

Политик подчеркнул, что данный проект, составляющий часть предложенной им концепции развития страны «Шестой рубеж» (отсылка к «Пятому рубежу» президента Омара Торрихоса (1969−1978)), — результат скрупулёзной совместной работы всех министерств и государственных институтов.

«Проект предполагает улучшение системы здравоохранения, водоснабжения, образования, электрификацию сельских населённых пунктов, выявление видов деятельности, приносящих доход, которые позволят повысить качество жизни граждан», — заявила министр социального развития Маркова Консепсьон.