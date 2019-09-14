Мехико, , 10:33 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор назвал военное вторжение США в сентябре 1847 г. одним из самых печальных событий за всю историю страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Соответствующее заявление политик сделал во время утренней пресс-конференции. На ней же он объявил, что примет участие в памятном мероприятии в Чапультепекском дворце — последнем оплоте сопротивления патриотов американским интервентам.

Лопес Обрадор назвал это вторжение серьёзным ударом для Мексики и одним из самых тёмных страниц её истории, поскольку тогда «в Национальном дворце был водружён американский флаг».

В результате интервенции Мексика лишилась половины своей территории, в том числе нынешних американских штатов Калифорния и Техас.