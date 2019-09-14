Хартум, , 10:10 — REGNUM Тысячи суданцев вышли на улицы Хартума в ходе крупнейшей акции протеста с тех пор, как было объявлено о смещении бывшего президента Омара аль-Башира и формировании переходного правительства. Протестующие требуют отставки председателя Верховного суда и Генерального прокурора из-за их близких связей с бывшим президентом, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Суданская организация «Альянс за свободу и перемены», являющаяся коалицией различных продемократических сил, призвала сторонников выйти на «марш миллионов» для того, чтобы оказать давление на действующее переходное гражданско-военное правительство, сформированное в прошлом месяце из представителей военных и протестующих. Среди основных требований — назначение на должности Генерального прокурора и председателя Верховного суда людей, известных своей компетентностью и политической беспристрастностью.

Лидер Суданской ассоциации профсоюзов Ахмед Раби заявил: «Суданская революция направлена не только на смену президента или назначение новых министров, но и на реформирование суданского государства. Следовательно, нелогично иметь чиновников, принадлежащих старому режиму, во главе гражданского и судебного аппарата государства»

Ранее переходное правительство отвергло кандидатов, выдвинутых продемократическими протестующими на две высшие судебные должности в стране.