Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что вооруженным силам стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо научиться противостоять угрозе биотерроризма. Об этом 13 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Раджнатх Сингх, выступая на первой конференции стран ШОС по военной медицине в Нью-Дели, подчеркнул: «Терроризм с применением биологического оружия является чумой, а потому вооруженным силам стран ШОС необходимо возглавить борьбу с данной угрозой». Министр обороны Индии также добавил, что специалистам в области военной медицины необходимо совместно разработать методы противостояния биотерроризму.

12−13 сентября 2019 года в Нью-Дели прошла конференция стран ШОС по военной медицине, в которой приняли участие 67 делегатов из государств Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что в состав ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В конференции по военной медицине также приняли участие представители Непала и Шри-Ланки.