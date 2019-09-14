Исламабад, , 09:59 — REGNUM 13 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что собирается стать «послом Кашмира», чтобы представить интересы его народа во всем мире.

Имран Хан Kremlin.ru

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в своей речи в столице пакистанского Кашмира (Азад Кашмир) Музаффаробаде Имран Хан вновь сравнил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Гитлером, который подавляет свободу кашмирцев «из-за трусости». Имран Хан призвал молодежь пакистанского Кашмира «пока не идти к Линии контроля с Индией», чтобы освободить Джамму и Кашмир, а позволить ему сначала представить дело в ООН. Если обращение премьер-министра к мировому сообществу не принесет результатов, настанет время «для марша к Линии контроля» с Индией, заключил Имран Хан.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.