Анкара, , 10:24 — REGNUM Директор Глобального форума по вопросам беженцев, проводимого под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Даниэль Эндрес заявил: «На форуме мы все вместе покажем, насколько образцово действует Турция в вопросе беженцев. Ее поступки послужат прекрасным примером для других стран, столкнувшихся с проблемой принятия беженцев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Даниэль Эндрес отметил, что Турция приняла наибольшее количество беженцев в мире, причем они оказались наилучшим образом интегрированы в турецкое общество.

Директор форума подчеркнул, что обычно беженцы оказываются лишены доступа к высшему образованию, и добавил: «Доля людей с высшим образованием по миру составляет 37%, но среди беженцев — в районе 3%. Однако Турция нашла способ дать 20 тыс. беженцев университетское образование на равных с собственными гражданами условиях».