Тунис, , 10:54 — REGNUM Заместитель координатора образовательного центра АКЕМ, специалист по дипломатии Египта, Судана и Эфиопии Осман Каган Юджель опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Выборы в Тунисе — испытание кандидатов и мусульманской демократии». Он заявил, что после внушительного успеха на муниципальных выборах Партия возрождения заслуживает внимания в президентской и парламентской гонке.

Осман Каган Юджель считает, что политическая картина результатов выборов, которые многие видят экзаменом новой политики Партии возрождения, развернувшейся от политического ислама к мусульманской демократии, напрямую скажется как на стабильности самого Туниса, так и всего региона.

По мнению эксперта, важнейшая роль Партии возрождения и ее лидера Рашида Ганнуши в трансформации политики Туниса во время событий «арабской весны» неопровержима. Сейчас она часто обвиняется в отказе от исламизма, на фоне чего упоминаются и ее сотрудничество с секуляристской партией «Тунисский призыв», и ее выступления перед западной прессой, но более всего — используемый Рашидом Ганнуши термин «мусульманской демократии». Партия возрождения теперь рассчитывает на голоса широкого круга избирателей всех политических «оттенков». С этой точки зрения грядущие выборы станут проверкой на прочность нового образа партии на тунисской политической арене.