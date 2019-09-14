Анкара, , 09:47 — REGNUM Экс-премьер-министр Турецкой Республики Ахмет Давутоглу, представший перед центральным дисциплинарным советом, был исключен из правящей Партии справедливости и развития.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ахмет Давутоглу заявил, что случившееся стало для него неожиданным и тяжёлым потрясением. Он напомнил, что служил народу с самого первого дня основания партии и отметил: «Главным мотивом этого была вера в нацию и молитву».

Политик подчеркнул, что в последние годы устранился от ценностей и политики партии из-за их трансформации. Он добавил, что со дня ухода с поста председателя партии он делился с высшими инстанциями и письменно, и устно конструктивной критикой и предложениями по поводу наблюдаемых в партии и руководстве страны проблем и ошибочных шагов.