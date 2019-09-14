Тегеран, , 10:05 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил обвинения Египта, Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии в адрес Ирана в незаконном владении островами Большой и Малый Тамб и Абу-Муса в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, обвинения против законного суверенитета Ирана над тремя стратегическими островами в Ормузском проливе демонстрируют то, что арабские страны не могут осознать реальность и очень от нее далеки. Он также отметил, что вместо того, чтобы полагаться на своих соседей в деле обеспечения опасности Персидского залива, некоторые арабские государства приглашают силы третьих стран, которые «создают им иллюзию безопасности». Дипломат выступил с осуждением подобного подхода к обеспечению стабильности в регионе.

Раннее в ходе встречи лидеры четырех арабских государства оспорили право Ирана на острова Большой и Малый Тамб и Абу-Муса в Ормузском проливе. ИРИ оспаривает принадлежность данных территорий с ОАЭ.