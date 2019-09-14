Тегеран, , 09:42 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за план по аннексии части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, пока некоторые страны, претендующие на лидерство в арабском мире, заняты войной в Йемене, «сионистский режим обнародовал свои намерения» по захвату палестинских территорий. Аббас Мусави отметил, что подобными заявлениями Нетаньяху стремится привлечь к себе электорат перед выборами для того, чтобы остаться у власти и продолжать свою агрессивную политику. Чиновник подчеркнул, что Иран поддержит любые коллективные меры арабских государств, натравленных против экспансионистских настроений Израиля.

Раннее 10 сентября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о том, что объявит суверенитет Израиля над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан в случае своей победы на выборах.