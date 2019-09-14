Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семерки» на лазурном берегу Франции назвал президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором». Об этом пишет Wall Street Journalсо ссылкой на очевидцев.

В рамках саммита «Большой семерки» в Биаррице состоялась двусторонняя встреча Трампа с президентом Египта. Перед началом встречу Трамп поинтересовался, где же Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Где мой любимый диктатор?» — громко спросил президент США, пока ожидал президента Египта.

В этот момент в помещении вместе с Трампом находились несколько американских и египетских чиновников.

Очевидцы считают, что Трамп сказал это в шутку.

Слышал ли эту реплику ас-Сиси остается неизвестным.