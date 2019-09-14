Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает Роберта О'Брайена в качестве основного кандидата на пост своего советника по национальной безопасности. Об этом пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Напомним, что Трамп отправил в отставку одиозного Джона Болтона, который пробыл в должности советника по национальной безопасности около полутора лет. За это время Болтон в очередной раз подтвердил, что он является безудержным «ястребом» во внешней политике и готов поощрять президента в развязывании войн. При этом практически все начинания Болтона так или иначе провалились. Вашингтон не смог додавить Иран, не произвел государственный переворот в Венесуэле, не решил проблему Афганистана.

По данным WP кандидатура О'Брайена считается в Белом доме «безопасной». У него хорошие отношения с коллегами как в государственном департаменте, так и в Пентагоне. Обходительные манеры О'Брайена будут ярко контрастировать с поведением Болтона, считают в администрации, и вообще в Белом доме хотят видеть командного игрока на этой должности, а не яркую фигуру. Сейчас О'Брайен занимает должность спецпредставителя США по делам заложников.

Утверждается, что кандидатуру О'Брайена также одобряет государственный секретарь США Майк Помпео.

Трамп ранее заявил, что на должность его советника по национальной безопасности он рассматривает 15 кандидатур. Среди них посол США в Германии Ричард Гренелл, спецпредстаитель США по КНДР Стивен Биген, советник по национальной безопасности вице-президента США Майка Пенса Кит Келлогг, а также ряд других.