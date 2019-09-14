Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Американское Федеральное бюро расследований рассекретило имя подозреваемого в причастности к террористическим актам 11 сентября 2001 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей погибших в терактах 11 сентября. Утверждается, что имя этого подозреваемого также содержится в секретном докладе от 2012 года.

Напомним, что родственники жертв террористических актов 11 сентября 2011 года неоднократно требовали от американских властей раскрыть информацию о причастных к терактам. Это необходимо для подготовки исков против Саудовской Аравии.

Ввиду «исключительного характера дела» ФБР согласилось на раскрытие информации. При этом в бюро заявили, что причастность этого подозреваемого к терактам пока ещё не доказана, хотя прошло уже 18 лет.

Один из адвокатов родственников Джеймс Крейндлер заявил, что названное имя не стало чем-то неожиданным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку. Он заявил, что готов помочь родственникам жертв терактов в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он требует, чтобы правительство США отказалось от планов добиться для него смертной казни.