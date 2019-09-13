Луганск, , 19:51 — REGNUM Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе МГБ ЛНР.

Речь идёт о двух случаях подрыва монумента защитникам ЛНР «Они отстояли Родину», а также памятника «Звезда Победы» и памятника воинам-десантникам перед Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром, которые произошли в 2016—2017 годах.

Во всех четырёх случаях злоумышленниками использовались взрывные устройства. Инциденты были квалифицированы правоохранительными органами ЛНР как террористические акты.

Подробностей о личности задержанного в сообщении МГБ ЛНР не приводится.