Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM В ходе военных учений «Щит Союза — 2019» российские и белорусские военные должны уничтожить свыше четырёх тыс. мишеней на полигоне размером в 600 квадратных км, сообщает 13 сентября пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Российско-белорусское учение «Щит Союза–2019» Минобороны России

Розыгрыш боевых действий будет включать в себя имитаторы различной боевой техники, в том числе низколетящие воздушные аппараты и огневые точки с полевыми укреплениями.

Напомним, 13 сентября в Нижегородской области на полигоне Мулино начались российско-белорусские военные учения «Щит Союза — 2019», в которых задействованы 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц военной и специальной техники.

Манёвры должны завершиться 19 сентября.

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