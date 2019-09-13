Душанбе, , 18:32 — REGNUM Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин (ранее — Аслов) принялпредседателя фонда образования Турции Бирола Акгюна в Душанбе 12 сентября.

По сообщению внешнеполитического ведомства Таджикистана, стороны обсудили текущее состояние, а также дальнейшие перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Турцией в сфере образования.

Отметим, что согласно ранее подписанному двустороннему соглашению, таджикистанские студенты каждый год получают 40−60 квот на обучение в турецких вузах. На сегодня высшее образование в Турции получают несколько сотен человек.