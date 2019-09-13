Мадрид, , 17:44 — REGNUM «Бельгийский город Женваль, к юго-востоку от Брюсселя, в валлонском регионе, был выбран в минувший четверг местом для «семейного портрета» новых членов Европейской комиссии, представленных во вторник их главой, немкой Урсулой фон дер Ляйен, — пишет сегодня, 13 сентября, испанское издание El Pais. — На зеленом фоне из деревьев 27 комиссаров и их лидер позируют с улыбающимися и беззаботными лицами; одеты они очень разнообразно. Это начало «учебного года». Фон дер Ляйен и Маргрет Вестагер, назначенная вторым вице-председателем по «цифровой эре» и комиссаром по конкуренции, решили прийти в кроссовках. Одни лица оказались в тени из-за других».

Новая Комиссия, которой еще предстоит получить одобрение Европарламента, будет располагать тремя исполнительными вице-председателями, имеющими прямые полномочия в вопросах климатических изменений, цифровой среды и экономики — эти направления, соответственно, сочли приоритетными для фон дер Ляйен. Голландский лейборист Франс Тиммерманс займется политикой в отношении климата, а датский либерал Вестагер — цифровым рынком. Латыш Валдис Домбровскис станет вице-председателем по евро, финансовой стабильности и рынкам капитала.

В минувшую среду, 11 сентября, избранному председателю уже пришлось «тушить первый очаг возгорания», порожденный ее решениями. После полемики, вызванной названием должности вице-председателя «по защите европейского образа жизни» (доставшейся греку Маргаритису Шинасу, который будет решать вопросы миграции), фон дер Ляйен анонсировала переименование поста. Всего вице-председателей будет восемь, а вокруг них сформируют команды комиссаров.